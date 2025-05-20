«Он не мог так сильно потемнеть»: В США перепутали тело перед похоронами

В Калифорнии женщина обнаружила в гробу своего дяди чужого человека и обратилась с иском к похоронному бюро. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Амента Хант уточнила, что 80-летний родственник должен был быть подготовлен к погребению компанией Harrison-Ross Mortuary. За несколько часов до церемонии она пришла проверить тело, но при открытии гроба увидела постороннего мужчину.

«Там лежал парень в костюме моего дяди, но это был не мой дядя, я просто продолжала смотреть на него. Я подумала: «Он не мог так сильно потемнеть», — сказала Хант.

Женщина сразу же уведомила персонал бюро, но сотрудники отказались признать ошибку. Лишь после того, как Хант предъявила фотографию родственника, организация подтвердила допущенную ошибку. Тело настоящего дяди вернули спустя три часа, и погребение прошло согласно плану.

Впоследствии Амента подала судебный иск против похоронного бюро, заявив о недопустимости повторения подобной ситуации. Однако Harrison-Ross Mortuary опровергает эти обвинения. Компания заявила, что готовится направить женщине ответный иск.