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Регион
20 мая, 05:10

ВСУ не дают забрать тела сотни погибших боевиков в курском приграничье, чтобы скрыть их судьбу

РИА «Новости»: Тела украинских боевиков остаются у границы в Курской области

Погибший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Погибший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В приграничных районах Курской области, где ранее велись боевые действия, остаются сотни тел украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости». По информации агентства, значительное количество тел находится в лесопосадках и на улицах сёл, расположенных в непосредственной близости от государственной границы.

Российские десантники утверждают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации обстрелами и уничтожают тела своих погибших сослуживцев, сбрасывая взрывчатку с дронов. Цель таких действий — не дать родственникам узнать о судьбе солдат.

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Ранее в Белопольском районе Сумской области была обнаружена так называемая «аллея отказников». На деревьях были развешены тела украинских военнослужащих. Жертвами стали бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, отказавшиеся воевать.

Антон Голыбин
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