В приграничных районах Курской области, где ранее велись боевые действия, остаются сотни тел украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости». По информации агентства, значительное количество тел находится в лесопосадках и на улицах сёл, расположенных в непосредственной близости от государственной границы.

Российские десантники утверждают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации обстрелами и уничтожают тела своих погибших сослуживцев, сбрасывая взрывчатку с дронов. Цель таких действий — не дать родственникам узнать о судьбе солдат.