ВСУ не дают забрать тела сотни погибших боевиков в курском приграничье, чтобы скрыть их судьбу
РИА «Новости»: Тела украинских боевиков остаются у границы в Курской области
Погибший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
В приграничных районах Курской области, где ранее велись боевые действия, остаются сотни тел украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости». По информации агентства, значительное количество тел находится в лесопосадках и на улицах сёл, расположенных в непосредственной близости от государственной границы.
Российские десантники утверждают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации обстрелами и уничтожают тела своих погибших сослуживцев, сбрасывая взрывчатку с дронов. Цель таких действий — не дать родственникам узнать о судьбе солдат.
Ранее в Белопольском районе Сумской области была обнаружена так называемая «аллея отказников». На деревьях были развешены тела украинских военнослужащих. Жертвами стали бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, отказавшиеся воевать.