«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место
Пушков: Стубб заражён русофобией и не может объективно оценивать реальность
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Совет Федерации
Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Финляндии Александра Стубба в русофобии и оторванности от реальности, ответив на его слова, что Россия не является великой державой и напрасно ведёт диалог с президентом США Дональдом Трампом.
«Русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причём удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Таким образом сенатор прокомментировал высказывания Стубба о якобы истощении ресурсов и экономической слабости России. Пушков парировал эти заявления, ссылаясь на данные МВФ, согласно которым Россия занимает четвёртое место в мире по размеру экономики, опережая многие развитые страны, включая Японию, Францию, Германию, Великобританию, Испанию и Италию, с которыми Стубб проводил сравнение.
Сенатор подчеркнул, что величие державы измеряется не только экономикой, но и другими ключевыми факторами: членством в Совете Безопасности ООН, наличием ядерного оружия, сильной армией и большой территорией. По его мнению, Россия соответствует всем этим критериям, в отличие от таких стран, как Испания или Финляндия.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом пытался убедить его в том, что Россия не является великой державой. Напомним, что разговор американского лидера и президента РФ Владимира Путина состоялся вчера, их беседа длилась два часа.