«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Финляндии Александра Стубба в русофобии и оторванности от реальности, ответив на его слова, что Россия не является великой державой и напрасно ведёт диалог с президентом США Дональдом Трампом.

«Русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причём удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал высказывания Стубба о якобы истощении ресурсов и экономической слабости России. Пушков парировал эти заявления, ссылаясь на данные МВФ, согласно которым Россия занимает четвёртое место в мире по размеру экономики, опережая многие развитые страны, включая Японию, Францию, Германию, Великобританию, Испанию и Италию, с которыми Стубб проводил сравнение.