Американские беспилотники MQ-9 Reaper утратили господство в небе

Эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец») подходит к концу: даже старые системы ПВО могут сбивать эти беспилотники, что ставит под вопрос их дальнейшее использование. Об этом пишет Business Insider (BI).

Издание отмечает, что беспилотник MQ-9 Reaper теперь уязвим. С октября 2023 года в Йемене было потеряно не менее 15 таких аппаратов, что обошлось США более чем в 500 миллионов долларов.

«Угроза для MQ-9, вероятно, была бы намного больше, если бы они противостояли более продвинутым вооружённым силам, которые располагают более мощной и точной системой противовоздушной обороны», — говорится в материале.

Также в материале отмечается резкое исчезновение дронов Bayraktar TB2 из зоны СВО, объясняя это действиями российской ПВО.