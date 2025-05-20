Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 24 тысячи га

В Бурятии за последние сутки зафиксирован рост площади, охваченной лесными пожарами, – с 20,5 тысяч гектаров до 24,4 тысячи гектаров, об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным агентства, в понедельник утром в регионе действовало 12 лесных пожаров, общая площадь которых превышала 20,5 тысяч гектаров. За прошедший день в Еравнинском, Закаменском и Северо-Байкальском районах было обнаружено три новых очага возгорания. При этом удалось ликвидировать три пожара на общей площади более 4,6 тысячи гектаров. Сообщается также о локализации трёх пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади более 12,7 тысячи гектаров.

«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники», — говорится в сообщении.

В работах по тушению задействованы 375 человек и 69 единиц техники.