Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 24 тысячи га
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 24,4 тысячи га
Спасатели тушат пожар. Обложка © Агентство лесного хозяйства Бурятии
В Бурятии за последние сутки зафиксирован рост площади, охваченной лесными пожарами, – с 20,5 тысяч гектаров до 24,4 тысячи гектаров, об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
По данным агентства, в понедельник утром в регионе действовало 12 лесных пожаров, общая площадь которых превышала 20,5 тысяч гектаров. За прошедший день в Еравнинском, Закаменском и Северо-Байкальском районах было обнаружено три новых очага возгорания. При этом удалось ликвидировать три пожара на общей площади более 4,6 тысячи гектаров. Сообщается также о локализации трёх пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади более 12,7 тысячи гектаров.
«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники», — говорится в сообщении.
В работах по тушению задействованы 375 человек и 69 единиц техники.
В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи с лесными пожарами. Использование открытого огня на территории республики строго запрещено. Большинство пожаров, как выяснилось, произошли из-за людей. Почти все — из-за небрежного обращения с огнём.