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Регион
20 мая, 08:03

Пуля прошла через глаз: Российский боец выжил после сквозного ранения в голову

«Mash на Донбассе»: Боец ВС РФ выжил после сквозного ранения в голову в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

Российский военнослужащий штурмовой группы выжил после получения сквозного ранения в голову на Артёмовском направлении. Пуля прошла насквозь через глаз. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Траектория прохождения пули. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Траектория прохождения пули. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Бойца доставили в хирургическое отделение в стабильном состоянии с симптомами контузии, на тот момент его реакция ограничивалась болевыми ощущениями. Солдату провели первичную обработку и осмотр, медики сообщили, что в будущем у него могут возникнуть проблемы со зрением. Но тот факт, что после такого ранения военный выжил, можно назвать чудом, отмечают врачи.

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Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции с позывным Мазик пережил тяжелейшее ранение печени и, к счастью, остался жив. После двухдневной борьбы врачей за его жизнь, боец восстановился и уже вернулся в строй. Своё чудесное спасение он связывает с оперативной эвакуацией, профессионализмом медиков и сильной верой в Бога.

Ольга Сливченко
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