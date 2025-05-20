Пуля прошла через глаз: Российский боец выжил после сквозного ранения в голову

Российский военнослужащий штурмовой группы выжил после получения сквозного ранения в голову на Артёмовском направлении. Пуля прошла насквозь через глаз. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Траектория прохождения пули. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Бойца доставили в хирургическое отделение в стабильном состоянии с симптомами контузии, на тот момент его реакция ограничивалась болевыми ощущениями. Солдату провели первичную обработку и осмотр, медики сообщили, что в будущем у него могут возникнуть проблемы со зрением. Но тот факт, что после такого ранения военный выжил, можно назвать чудом, отмечают врачи.