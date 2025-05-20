«Большая трагедия»: Певица Шаврина пропустила похороны единственного сына

Похороны сына певицы Екатерины Шавриной прошли 17 мая, в день его рождения. Он не дожил до своего 62-летия несколько дней, скончавшись 11 мая в тюремной больнице во Владимирской области.

По данным шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище в закрытом режиме прошло отпевание Григория. Екатерина Шаврина на похоронах сына замечена не была. Позднее выяснилось, что она не смогла присутствовать по состоянию здоровья.

«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для неё большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14-15 лет. Она всё время была на гастролях, а Гриша не всегда был под присмотром», — разоткровенничался бывший муж Шавриной, композитор Виталий Окороков.