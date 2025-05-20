Сахалинский фельдшер стал миллиардером после того, как купил лотерейный билет

Фельдшер из Сахалина Александр Куряев стал победителем новогоднего розыгрыша российской лотереи и выиграл миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании, которая проводила данное мероприятие.

В конце ноября 2024 года Куряев, вдохновленный рекламой лотереи, приобрёл счастливый билет, даже не надеясь на победу. Проверить результаты его уговорил коллега. Мужчина рассказывает, что поначалу ему показалось, что он выиграл миллион.

«Я закрыл приложение, но в голове крутилось, что нулей слишком много для миллиона. Перепроверил, нашел в Интернете информацию о числе и понял, что выиграл миллиард! Конечно, я был в шоке!» — поделился победитель.

Куряеву досталось 1,2 миллиарда рублей, из которых после уплаты налогов останется около 781 миллиона. Он отметил, что участие в лотереях — это семейная традиция. Ранее его мать выиграла стиральную машину, невестка — автомобиль, а он сам — телевизор.

В настоящее время Куряев работает фельдшером. У него есть жена, двое сыновей и внук. Выигрыш он планирует потратить на приобретение недвижимости: мечтает построить большой дом у моря, где сможет собираться вся его большая семья. Кроме того, в его планах покупка катера и организация путешествия для себя и супруги.