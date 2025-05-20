Уехавший из России миллиардер откроет в Британии математическую школу

Российский миллиардер, основатель трейдерской компании XTX Markets, чьё состояние по оценкам Forbes достигает $7,4 млрд Алекс Герко, создаст в Великобритании собственную математическую школу для детей с 11 лет. Об этом сообщает The Times.

Новая школа будет называться «Математическая школа 1729». Название выбрано неслучайно: число 1729 играет важную роль в математике. Оно является наименьшим числом, представимым в виде суммы двух кубов двумя способами. Также его ещё называют «числом такси» в честь известной истории о выдающемся математике Сринивасе Рамануджане, который достиг высот в точной науке, не имея специального образования. Когда учёный впервые приехал в Лондон, его забирал таксист на машине с номером 1729, что привлекло тогда внимание иностранца.

«В Великобритании есть специализированные математические колледжи для старшеклассников, и все они очень успешные и замечательные. Но 16 лет — это довольно поздно. Математический талант, как правило, проявляется немного раньше. Оптимальный возраст, вероятно, около 12 лет. Мы планируем принимать детей от 13 лет, а также от 11 лет», — отметил Герко, который сам является математиком и учился в спецшколе в России.

Он заявил о стремлении изменить отношение к математике и положить конец тенденции, когда лучшие британские умы выбирают гуманитарное образование в Оксфорде, а потом жалеют, что не посвятили себя математике. Чтобы исправить эту ситуацию, по задумке Герко будет создана школа, где дети будут учиться шесть дней в неделю, углубленно изучать математику, участвовать в кружках и конкурсах. При этом они не будут лишены и других школьных предметов. Школа также предоставит учащимся кампус.