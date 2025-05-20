Россиянам могут запретить использовать личные карты для сборов пожертвований

Депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить перевод денежных средств на личные банковские карты граждан под предлогом благотворительных сборов. Соответствующее предложение озвучила Ольга Занко, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Парламентарий аргументировала свою идею отсутствием действенных механизмов контроля за расходованием собранных средств.

«Очень сложно понять, какая часть собранных средств пошла на оказание помощи», — приводит газета «Известия» слова Занко.

В качестве примера депутат привела ситуацию, когда средства на лечение ребёнка собирались частными лицами, однако реальную помощь семье в итоге оказал официальный благотворительный фонд. Занко подчеркнула, что зарегистрированные благотворительные организации в соответствии с действующим законодательством обязаны использовать средства строго в соответствии с уставными целями, что обеспечивает прозрачность их деятельности.

Инициатива направлена на защиту граждан от возможных злоупотреблений при сборе средств и повышение доверия к институту благотворительности в России. В случае принятия соответствующих поправок благотворительная помощь будет оказываться исключительно через официальные фонды и некоммерческие организации, деятельность которых подлежит обязательному контролю.