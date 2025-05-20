Россиянам могут запретить использовать личные карты для сборов пожертвований
Депутат ГД Занко призвала запретить благотворительные сборы на карты физлиц
Банковская карта и наличные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить перевод денежных средств на личные банковские карты граждан под предлогом благотворительных сборов. Соответствующее предложение озвучила Ольга Занко, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Парламентарий аргументировала свою идею отсутствием действенных механизмов контроля за расходованием собранных средств.
«Очень сложно понять, какая часть собранных средств пошла на оказание помощи», — приводит газета «Известия» слова Занко.
В качестве примера депутат привела ситуацию, когда средства на лечение ребёнка собирались частными лицами, однако реальную помощь семье в итоге оказал официальный благотворительный фонд. Занко подчеркнула, что зарегистрированные благотворительные организации в соответствии с действующим законодательством обязаны использовать средства строго в соответствии с уставными целями, что обеспечивает прозрачность их деятельности.
Инициатива направлена на защиту граждан от возможных злоупотреблений при сборе средств и повышение доверия к институту благотворительности в России. В случае принятия соответствующих поправок благотворительная помощь будет оказываться исключительно через официальные фонды и некоммерческие организации, деятельность которых подлежит обязательному контролю.
Раз уж речь зашла о переводах на банковские карты, напомним, что иногда даже перевод денег другу может очень заинтересовать налоговую. С формальной точки зрения такие транзакции не должны облагаться налогами, если носят безвозмездный характер. На практике же у ФНС могут появиться вопросы, если там увидят, что на счёт регулярно приходят значительные суммы от одного и того же отправителя.