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Регион
20 мая, 09:10

Россияне массово жалуются на сбои в работе сайтов ФНС и «Честного знака»

Ноутбук. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Ноутбук. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Массовая хакерская атака обрушилась на сайты ФНС и портала «Честный знак». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи сообщают, что сервисы работают, однако наблюдаются перебои. Чаще всего проблемы возникают при попытке авторизоваться в личном кабинете. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Санкт-Петербурга (5%), Москвы (4%) и Смоленской области (3%).

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Ранее Роскомнадзор сообщал о кратковременных сбоях в ряде российских и зарубежных интернет-сервисов. Эти проблемы произошли 15 мая.

Мария Любицкая
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