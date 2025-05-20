Россияне массово жалуются на сбои в работе сайтов ФНС и «Честного знака»
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Массовая хакерская атака обрушилась на сайты ФНС и портала «Честный знак». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи сообщают, что сервисы работают, однако наблюдаются перебои. Чаще всего проблемы возникают при попытке авторизоваться в личном кабинете. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Санкт-Петербурга (5%), Москвы (4%) и Смоленской области (3%).
Ранее Роскомнадзор сообщал о кратковременных сбоях в ряде российских и зарубежных интернет-сервисов. Эти проблемы произошли 15 мая.