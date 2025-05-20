Россияне массово жалуются на сбои в работе сайтов ФНС и «Честного знака»

Массовая хакерская атака обрушилась на сайты ФНС и портала «Честный знак». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи сообщают, что сервисы работают, однако наблюдаются перебои. Чаще всего проблемы возникают при попытке авторизоваться в личном кабинете. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Санкт-Петербурга (5%), Москвы (4%) и Смоленской области (3%).