«Перегорают провода»: Кардиолог раскрыл, что происходит с организмом человека при ударе молнии

Когда в человека попадает молния, у него может произойти остановка сердечно-сосудистой деятельности. Об этом заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«У нас внутри организма есть электрический источник — называется «сердце». Сердце работает за счёт того, что выделяются в организме определённые электрически активные компоненты, которые его запускают, и мы получаем нормальное сокращение. Когда через тело человека проходит электрический разряд, будь то молния или просто поражение электротоком, то происходит нарушение именно в тех нервных волокнах, которые передают импульс», — объяснил специалист в беседе с RT.

Медик дополнил, что при попадании молнии в организм «перегорают провода» сердца. По его словам, самым тяжёлым осложнением является остановка работы сердца и сосудов. В такой ситуации нельзя паниковать, добавил эксперт. Кондрахин отметил, что молния бьёт каждый раз в разные места, но может и в одно.

«Если мы видим, что человека поразила молния, надо прежде всего понять, находимся ли мы в зоне безопасности... А дальше идём по старой проверенной схеме: вызываем скорую и [проводим] сердечно-лёгочную реанимацию. То есть оказываем помощь, чтобы завести сердечно-сосудистую систему», — указал эксперт.

Кардиолог пояснил, что человек может остаться в сознании после удара молнии. В таком случае нужно всё равно отправлять пострадавшего в больницу. По словам медика, изменения могут проявиться позже. Пациента необходимо направить в отделение интенсивной терапии под контроль мониторов, чтобы не столкнуться с катастрофическими последствиями.