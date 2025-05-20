Умер россиянин, получивший травмы после прыжка с пирса в Турции
Никита Чистокистов. Обложка © Telegram / СБОР НИКИТЕ ЧИСТОКИСТОВУ
29-летний массажист Никита Чистокистов, впавший в кому после неудачного прыжка с пирса отеля 18+ «Адам и Ева» в Турции, скончался, не выдержав транспортировки в Москву, сообщает SHOT.
Молодого человека накануне вечером доставили в столицу в критическом состоянии, планируя госпитализировать в Боткинскую больницу. Однако его организм не справился с последствиями перелёта, и ночью по пути в клинику Никита ушёл из жизни.
Напомним, что отдых в Анталии обернулся тяжёлыми травмами для 29-летнего московского массажиста. В турецком пятизвёздочном отеле «Адам и Ева» парень совершил прыжок с пирса и пострадал из-за крайне малой глубины воды, о которой он не знал.