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20 мая, 09:35

Спустя 14 лет в Москве задержали извращенцев, изнасиловавших женщину

В Москве задержали двоих фигурантов дела об изнасиловании в 2011 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

В Москве задержали двоих иностранцев, которые 14 лет назад изнасиловали свою знакомую. Третий соучастник преступления в розыске. В 2011 году злоумышленники затащили женщину в машину, лишили её возможности сбежать и поочерёдно совершали над ней действия сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СК России по столице.

«Следствием установлено, что 4 июня 2011 года трое фигурантов, находясь вблизи жилого дома на Измайловской улице в городе Москве, обманом заманили ранее незнакомую им девушку в автомобиль, где лишили её возможности сбежать, и перевезли в безлюдное место на территории Измайловского парка», — рассказали в Следственном комитете.

Следователям в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет пришлось тщательно изучить материалы дела. Они проверили полученные следы в базе данных и установили двоих фигурантов. Их вину удалось доказать при помощи судебно-генетической экспертизы, фотографий и показаний свидетеля. Третьего соучастника разыскивают.

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Полина Никифорова
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