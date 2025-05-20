Спустя 14 лет в Москве задержали извращенцев, изнасиловавших женщину

В Москве задержали двоих иностранцев, которые 14 лет назад изнасиловали свою знакомую. Третий соучастник преступления в розыске. В 2011 году злоумышленники затащили женщину в машину, лишили её возможности сбежать и поочерёдно совершали над ней действия сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СК России по столице.

«Следствием установлено, что 4 июня 2011 года трое фигурантов, находясь вблизи жилого дома на Измайловской улице в городе Москве, обманом заманили ранее незнакомую им девушку в автомобиль, где лишили её возможности сбежать, и перевезли в безлюдное место на территории Измайловского парка», — рассказали в Следственном комитете.

Следователям в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет пришлось тщательно изучить материалы дела. Они проверили полученные следы в базе данных и установили двоих фигурантов. Их вину удалось доказать при помощи судебно-генетической экспертизы, фотографий и показаний свидетеля. Третьего соучастника разыскивают.