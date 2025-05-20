В Госдуме объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги со средним повышением на 11,9%. Это затронет все основные коммунальные услуги: электроэнергию, газ, водоснабжение и отопление. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, такое повышение необходимо для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, где около 60% теплосетей и 40% водопроводов требуют срочной замены.

«Индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — приводит РИА «ФедералПресс» слова парламентария.

Размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Например, в Приморском крае городские жители будут платить 4,58 рубля за 1 кВт·ч электроэнергии, а сельские — 4 рубля. Стоимость отопления достигнет 3134,17 рубля за 1 Гкал, горячая вода подорожает до 248,26 рубля за кубометр, холодная — до 46,10 рубля, водоотведение — до 35,17 рубля.

Это уже не первое повышение тарифов в последние годы. В 2022 году рост составил 19,5%, в 2024 — 9,8%. По прогнозам, в 2026 году тарифы вырастут на 5,4%, в 2027 — на 4,8%. Основными причинами регулярного повышения являются износ коммунальной инфраструктуры, рост цен на энергоресурсы и материалы, а также увеличение затрат на обслуживание.

Средний платёж россиян за ЖКУ в первом квартале 2025 года составил 4172 рубля, что на 173 рубля больше, чем в предыдущем квартале. Чтобы минимизировать финансовую нагрузку, эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счётчики, использовать энергосберегающие приборы, утеплять жильё и проверять правильность начислений в квитанциях. Также стоит уточнить возможность получения субсидий для льготных категорий граждан.