В Госдуме объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ с 1 июля
Плановая индексация ЖКХ произойдёт 1 июля, тарифы в среднем вырастут на 11,9%
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С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги со средним повышением на 11,9%. Это затронет все основные коммунальные услуги: электроэнергию, газ, водоснабжение и отопление. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, такое повышение необходимо для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, где около 60% теплосетей и 40% водопроводов требуют срочной замены.
«Индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — приводит РИА «ФедералПресс» слова парламентария.
Размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Например, в Приморском крае городские жители будут платить 4,58 рубля за 1 кВт·ч электроэнергии, а сельские — 4 рубля. Стоимость отопления достигнет 3134,17 рубля за 1 Гкал, горячая вода подорожает до 248,26 рубля за кубометр, холодная — до 46,10 рубля, водоотведение — до 35,17 рубля.
Это уже не первое повышение тарифов в последние годы. В 2022 году рост составил 19,5%, в 2024 — 9,8%. По прогнозам, в 2026 году тарифы вырастут на 5,4%, в 2027 — на 4,8%. Основными причинами регулярного повышения являются износ коммунальной инфраструктуры, рост цен на энергоресурсы и материалы, а также увеличение затрат на обслуживание.
Средний платёж россиян за ЖКУ в первом квартале 2025 года составил 4172 рубля, что на 173 рубля больше, чем в предыдущем квартале. Чтобы минимизировать финансовую нагрузку, эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счётчики, использовать энергосберегающие приборы, утеплять жильё и проверять правильность начислений в квитанциях. Также стоит уточнить возможность получения субсидий для льготных категорий граждан.
Ранее эксперт перечислила способы получить скидку на оплату услуг ЖКХ. Проще всего это сделать тем, кто попадает под льготные категории, которые могут быть установлены государством или региональными властями. В частности, к таковым относятся Герои Советского Союза, России, Соцтруда, а также обладатели Ордена Славы и Трудовой Славы любой степени: они вовсе не платят за ЖКУ.