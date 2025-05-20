Одна из стран НАТО заявила о готовности отправить войска на Украину

Бельгия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину после прекращения огня, в рамках потенциальной «коалиции желающих». Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен.

«Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС.