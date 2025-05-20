Одна из стран НАТО заявила о готовности отправить войска на Украину
Франкен: Бельгия может отправить войска на Украину в составе «коалиции желающих»
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Бельгия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину после прекращения огня, в рамках потенциальной «коалиции желающих». Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен.
«Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС.
Ранее сообщалось, что Украина получит от Бельгии значительный пакет военной помощи стоимостью 1 миллиард евро. В него, в частности, войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber, один танк Leopard, более 16 тысяч единиц различного вооружения, а также около 100 бронированных машин.