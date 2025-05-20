«Перелома не будет»: Военный эксперт оценил передачу 49 австралийских танков Abrams Украине
Эксперт Дандыкин: Переданные Киеву 49 танков Abrams не изменят ход СВО
Танки Abrams. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Около 50 американских танков Abrams, которые были отправлены Австралией на Украину, не смогут переломить ход спецоперации (СВО). Тем не менее боевые машины добавят трудностей российским военным на передовой, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«49 танков — это прилично, это весомая сила с точки зрения киевского режима. До этого у ВСУ их было гораздо меньше. Американцы передавали Киеву около 30 танков Abrams, а теперь сразу 49 единиц — это полтора батальона, приличное количество. Тем не менее переломить ход спецоперации они не смогут. Да, у наших бойцов прибавится работы и немного трудностей, но перелома не произойдёт», — указал специалист в беседе с Инфо24.
Дандыкин дополнил, что ВС РФ научились уничтожать танки Leopard, Challenger и Abrams и с помощью ПТРК и дронов. Также эксперт отметил, что наилучшим решением данной проблемы стала бы ликвидация грузового судна с австралийскими танками в порту Одессы. По его словам, даже в таком случае часть боевых машин может уцелеть, поэтому военным РФ придётся отслеживать и уничтожать танки на пути к фронту.
«Вполне возможно, что какая-то часть танков уцелеет, их придётся отслеживать и уничтожать на пути к фронту. В принципе, Abrams — довольно крупный танк, поэтому проблем с их обнаружением не будет», — подытожил капитан.
Напомним, ранее стало известно, что Австралия начала отправку Киеву списанных американских танков Abrams. 49 боевых машин погрузили на грузовое судно. Они будут доставлены в Польшу.