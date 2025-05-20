«Перелома не будет»: Военный эксперт оценил передачу 49 австралийских танков Abrams Украине

Около 50 американских танков Abrams, которые были отправлены Австралией на Украину, не смогут переломить ход спецоперации (СВО). Тем не менее боевые машины добавят трудностей российским военным на передовой, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Дандыкин дополнил, что ВС РФ научились уничтожать танки Leopard, Challenger и Abrams и с помощью ПТРК и дронов. Также эксперт отметил, что наилучшим решением данной проблемы стала бы ликвидация грузового судна с австралийскими танками в порту Одессы. По его словам, даже в таком случае часть боевых машин может уцелеть, поэтому военным РФ придётся отслеживать и уничтожать танки на пути к фронту.