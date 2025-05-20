Стало известно, сколько вдовец Заворотнюк заработал на своей школе фигурного катания

Пётр Чернышёв, олимпийский чемпион и вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк, добился значительных успехов в предпринимательской деятельности. Основанная им в 2012 году школа фигурного катания продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты за 2024 год.

Согласно данным из открытых источников, выручка ООО «Школа Петра Чернышёва» составила 265,7 млн рублей, из которых чистая прибыль достигла 20,7 млн рублей. Это существенный рост по сравнению с предыдущим периодом: в 2023 году доходы школы составляли 116 миллионов рублей при чистой прибыли в три миллиона рублей.

Финансовое состояние предприятия выглядит стабильным — информация о текущих судебных разбирательствах или задолженностях отсутствует. Единственное исполнительное производство, возбуждённое в 2024 году, было своевременно погашено владельцем бизнеса, обратил внимание портал «Страсти».

Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют об эффективном управлении школой и растущей популярности услуг в области фигурного катания. Деятельность Чернышёва как предпринимателя вызывает особый интерес в свете его статуса одного из самых известных вдовцов российского шоу-бизнеса.