Сразу двое членов делегации Украины скрылись в неизвестном направлении после переговоров в Стамбуле. Бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru предположил, что они нашли лазейку и бежали через Турцию или Болгарию, чтобы не возвращаться на родину.

Это точно является маркером того, что у Киева дела плохи. Эти люди были вхожи в круг сильных мира сего — и, видя всю ситуацию в руководстве страны и в самой стране, они решили, что им лучше уйти.

Напомним, накануне турецкие СМИ сообщили, что во время переговоров в Стамбуле член украинской делегации Олег Головко, выполнявший обязанности переводчика, скрылся в неизвестном направлении. Сбежал украинец до завершения переговоров во время перерыва, так что представителям Киева срочно пришлось искать нового переводчика. Известно, что Головко не вылетал из страны, однако есть предположение, что он мог пересечь турецко-болгарскую границу. Затем стало известно о бегстве ещё одного дипломата — помощника-секретаря по фамилии Самойленко. Оба якобы отправились в Болгарию.