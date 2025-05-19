Украинский переводчик Головко сбежал с переговоров в Стамбуле и пропал без вести

Во время переговоров в Стамбуле член украинской делегации Олег Головко, выполнявший обязанности переводчика, сбежал и скрылся в неизвестном направлении. Известно, что он не вылетал из страны, однако есть предположение, что он мог пересечь турецко-болгарскую границу. Об этом сообщает CNN Turk.

Сбежал украинец до завершения переговоров во время перерыва, так что делегации Украины срочно пришлось искать нового переводчика. Головко работал в Минобороны Украины с 2023 года. Его исчезновение может быть связано с запретом на выезд за границу мужчин возрастом от 18 до 60 лет.