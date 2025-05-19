Украинский переводчик Головко сбежал с переговоров в Стамбуле и пропал без вести
CNN Turk: Переводчик Головко из делегации Украины сбежал во время переговоров
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Во время переговоров в Стамбуле член украинской делегации Олег Головко, выполнявший обязанности переводчика, сбежал и скрылся в неизвестном направлении. Известно, что он не вылетал из страны, однако есть предположение, что он мог пересечь турецко-болгарскую границу. Об этом сообщает CNN Turk.
Сбежал украинец до завершения переговоров во время перерыва, так что делегации Украины срочно пришлось искать нового переводчика. Головко работал в Минобороны Украины с 2023 года. Его исчезновение может быть связано с запретом на выезд за границу мужчин возрастом от 18 до 60 лет.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. Украинская делегация выступила с инициативой проведения встречи на высшем уровне, что было принято российской стороной к рассмотрению. Мединский подчеркнул, что РФ готова к дальнейшему продолжению переговорного процесса.