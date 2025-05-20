Российские бойцы поразили пункты дислокации и фронтовые позиции ВСУ в ряде регионов Украины

ВС РФ за минувшую нанесли удары по местам расположения, логистическим центрам и передовым позициям ВСУ в различных областях Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Военкор заявил о как минимум двадцати авиаударах по объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Беспилотные летательные аппараты атаковали цели в Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Черкасской областях.

Также журналист отметил, что в Киеве и других европейских столицах выражают разочарование отсутствием результатов от недавней беседы между Путиным и Трампом.

«Идея продавить передышку для украинских войск не нашла поддержки у Вашингтона и окончательно разбилась об условия, выдвинутые Москвой. Главное из которых – устранение первопричин украинского кризиса», – заявил Поддубный.

Он добавил, что Зеленский подрывает мирные переговоры и настроен дальше продолжать конфликт с Россией, заявив о неготовности отдать приказ о выводе войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об отказе от планов вступления в НАТО.