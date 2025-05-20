«Не верим на слово»: В Совфеде призвали не упускать важную деталь в мирном процессе по Украине

Россия рассматривает возможность политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, однако больше не намерена полагаться на устные обещания. Об этом заявил сенатор Совета Федерации (Совфеда) Андрей Климов.

«На мой взгляд, верить противникам России сейчас крайне трудно. Если остановить боевые действия сейчас и ждать, когда там сработает дипломатия — мы просто ещё раз увидим неблагодарность. Поэтому проведение переговоров, решение вопросов путём дипломатии должны быть подкреплены соответствующими гарантиями и соглашениями», — пояснил член Совфеда в беседе с «Лентой.ру».

Климов уточнил, что речь идёт не просто о формальных документах, а о конкретных действиях, обеспечивающих безопасность России без возможности их последующего пересмотра. Он провёл параллель с подходом США, продолжающих боевые действия до полного решения вопроса, и напомнил, что российская и украинская стороны готовят предложения на основе которых может быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Когда инициативы будут готовы, их сравнят и работа по урегулированию конфликта продолжится.