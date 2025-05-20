Со столовой и музеем: Российские военные построили «подземный город» в зоне СВО

Российские военные группировки «Днепр» в зоне СВО создали защищённый подземный комплекс, где бойцы гвардейского десантно-штурмового полка могут восстанавливать свою боеспособность после выполнения боевых задач. За такой «санаторий» отвечает рота материального обеспечения, которой командует офицер с позывным Быстрый.

Специалисты группировки «Днепр» ВС РФ показали «подземный город» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Все поставленные задачи по подвозу боеприпасов, продовольствия и других материальных средств к линии боевого соприкосновения, выполняются быстро и точно», – подчеркнул военнослужащий в беседе с сайтом MK.ru.

Быстрый дополнил, что в данном подземном комплексе солдаты могут отдыхать, проводить свободное время, связываться с родными, а также приводить себя и свою форму в порядок. По словам командира роты, бойцов кормят вкусно и сытно — пища практически домашняя.

Кроме того, в тыловом районе оборудовали небольшой музей трофейной техники ВСУ и НАТО. Там представлены миномёты, стрелковое оружие, гранатомёты, беспилотники, элементы экипировки противника, которые российские десантники захватили в качестве трофеев ходе боевой работы.

«Наша задача — обеспечить десантно-штурмовой полк горюче-смазочными материалами, обмундированием и пищей. Военнослужащие могут сходить в баню, помыться и отдохнуть. Главная задача для всех нас – победить нацизм. Наши прадеды и деды 80 лет назад это сделали. Сделаем и мы. Наша сила в единстве, братстве и силе духа», — подчеркнул офицер.