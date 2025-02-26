Казармы и ловушки для ВСУ: В зоне СВО появился секретный город на глубине 7 метров под землёй
Пехотинцы РФ построили подземный город с ловушками для ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие 44-го армейского корпуса ВС России целый подземный город в Харьковской области для отдыха и подготовки к боевым задачам. Бойцы предусмотрели также систему ловушек на случай штурма ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Подземный город на СВО. Видео © Минобороны РФ
«Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения», — рассказали в МО РФ.
Строили пехотинцы подземный город в перерывах между боями, преимущественно ночью. На глубине от четырёх до семи метров они оборудовали жилые помещения, провели туда электричество и коммуникации. На случай атак на входах военные установили ловушки и создали сеть потайных выходов. Подземный комплекс используется для анализа боевых ситуаций. Тайный город позволяет российским военнослужащим незаметно атаковать, проводить штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток.
А ранее Life.ru узнал, что российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Кошмарный звук прилёта зафиксировала наружная камера.
Минобороны РФ