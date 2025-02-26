Казармы и ловушки для ВСУ: В зоне СВО появился секретный город на глубине 7 метров под землёй

Военнослужащие 44-го армейского корпуса ВС России целый подземный город в Харьковской области для отдыха и подготовки к боевым задачам. Бойцы предусмотрели также систему ловушек на случай штурма ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Подземный город на СВО. Видео © Минобороны РФ

«Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения», — рассказали в МО РФ.