Атакуют клещи: На Урале десятки человек попали в больницу из-за опасного вируса
В Свердловской области с начала сезона зафиксировано 11 тысяч укусов клещей
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В Свердловской области с начала текущего эпидсезона зарегистрировано около 11 тысяч случаев укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 23 человека были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, ещё 51 пациент — с клиническими признаками клещевого боррелиоза.
«Возбудители вируса клещевого энцефалита выявлены в 0,9% собранных проб, боррелии — в 41,2%, моноцитарный эрлихиоз — в 2,7%, а гранулоцитарный анаплазмоз — в 1% случаев», — приводит URA.ru слова представителя ведомства.
В текущем году в регионе уже проведено 60 тысяч первичных вакцинаций против клещевого энцефалита и 209 тысяч ревакцинаций. Специалисты напоминают, что при укусе клеща необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для профессионального удаления паразита.
Клещевой энцефалит представляет серьёзную угрозу здоровью, так как может вызывать воспаление головного мозга, приводящее к тяжёлым неврологическим осложнениям, включая параличи, нарушения памяти и когнитивных функций. Боррелиоз (болезнь Лайма) также опасен своими осложнениями, поражая суставы, сердечно-сосудистую и нервную системы организма. В отдельных случаях оба заболевания могут иметь летальный исход.
Ранее Life.ru публиковал аналогичную статистику по Московской области. С момента начала сезона клещи покусали около 2,5 тысячи человек — по крайней мере такое количество обращений было зафиксировано в местных больницах. При этом более 8 тысяч человек в регионе поставили прививку от клещевого энцефалита, в их числе 2,5 тысячи детей.