Атакуют клещи: На Урале десятки человек попали в больницу из-за опасного вируса

В Свердловской области с начала текущего эпидсезона зарегистрировано около 11 тысяч случаев укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 23 человека были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, ещё 51 пациент — с клиническими признаками клещевого боррелиоза.

«Возбудители вируса клещевого энцефалита выявлены в 0,9% собранных проб, боррелии — в 41,2%, моноцитарный эрлихиоз — в 2,7%, а гранулоцитарный анаплазмоз — в 1% случаев», — приводит URA.ru слова представителя ведомства.

В текущем году в регионе уже проведено 60 тысяч первичных вакцинаций против клещевого энцефалита и 209 тысяч ревакцинаций. Специалисты напоминают, что при укусе клеща необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для профессионального удаления паразита.

Клещевой энцефалит представляет серьёзную угрозу здоровью, так как может вызывать воспаление головного мозга, приводящее к тяжёлым неврологическим осложнениям, включая параличи, нарушения памяти и когнитивных функций. Боррелиоз (болезнь Лайма) также опасен своими осложнениями, поражая суставы, сердечно-сосудистую и нервную системы организма. В отдельных случаях оба заболевания могут иметь летальный исход.