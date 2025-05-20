Предприниматель украл 176 млн руб. при выполнении заказа от Минобороны

Предприниматель Виктор Бойчук, занимающийся поставкой древесины, попал под статью. Он заключил контракт с Минобороны России, при этом предоставив ведомству фиктивные справки о качестве товара. Таким образом он похитил 176 млн рублей из бюджета государства. В Севастополе против него возбудили уголовное дело.

«Следствием установлено, что в 2023-2024 гг. Министерством обороны Российской Федерации заключены многомиллионные государственные контракты с ИП Бойчуком Виктором Васильевичем на поставку древесины», — уточнили в пресс-службе СК.