«Умело обыгрывают»: В Госдуме оценили влияние боевых действий на ход переговоров по Украине
Депутат Колесник: Успех переговоров держится на плечах военных ВС России
Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio
Продвижение российских войск создаёт основу для дипломатических успехов в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, отметив, что по мере освобождения территорий у противника снижается готовность к эскалации.
«Чем дальше наши войска продвигаются, тем в обратно пропорциональном порядке меньше желания у противников, включая политиков и самого Владимира Зеленского, какие-то свои аппетиты увеличивать. Поэтому, конечно, ход боевых действий влияет, а наши дипломаты это умело обыгрывают», — пояснил он в разговоре с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что Армия России не получала распоряжений сдерживаться в наступательных операциях на время переговоров. Напротив — ВС РФ двигаются вперёд и совершенствуют свою тактику.
Ранее этот момент прокомментировал политолог Юрий Кот. Он подчеркнул, что делегации России и Украины только начали обсуждать урегулирование конфликта и фактически находятся в отправной точке очень непростого пути. При это у России сильная позиция на поле боя в сравнении с Украиной и отказываться от неё Москва не станет.