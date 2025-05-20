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Регион
20 мая, 11:18

«Умело обыгрывают»: В Госдуме оценили влияние боевых действий на ход переговоров по Украине

Депутат Колесник: Успех переговоров держится на плечах военных ВС России

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Продвижение российских войск создаёт основу для дипломатических успехов в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, отметив, что по мере освобождения территорий у противника снижается готовность к эскалации.

«Чем дальше наши войска продвигаются, тем в обратно пропорциональном порядке меньше желания у противников, включая политиков и самого Владимира Зеленского, какие-то свои аппетиты увеличивать. Поэтому, конечно, ход боевых действий влияет, а наши дипломаты это умело обыгрывают», — пояснил он в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что Армия России не получала распоряжений сдерживаться в наступательных операциях на время переговоров. Напротив — ВС РФ двигаются вперёд и совершенствуют свою тактику.

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Ранее этот момент прокомментировал политолог Юрий Кот. Он подчеркнул, что делегации России и Украины только начали обсуждать урегулирование конфликта и фактически находятся в отправной точке очень непростого пути. При это у России сильная позиция на поле боя в сравнении с Украиной и отказываться от неё Москва не станет.

Юрий Лысенко
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