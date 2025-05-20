Продвижение российских войск создаёт основу для дипломатических успехов в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, отметив, что по мере освобождения территорий у противника снижается готовность к эскалации.

«Чем дальше наши войска продвигаются, тем в обратно пропорциональном порядке меньше желания у противников, включая политиков и самого Владимира Зеленского, какие-то свои аппетиты увеличивать. Поэтому, конечно, ход боевых действий влияет, а наши дипломаты это умело обыгрывают», — пояснил он в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что Армия России не получала распоряжений сдерживаться в наступательных операциях на время переговоров. Напротив — ВС РФ двигаются вперёд и совершенствуют свою тактику.