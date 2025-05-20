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Регион
20 мая, 08:37

Политолог объяснил продолжение наступления ВС РФ в зоне СВО во время переговоров

Политолог Кот: ВС РФ не останавливаются в зоне СВО, пока идут переговоры

Российские военные. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Наступление солдат ВС России в зоне спецоперации (СВО) продолжается, несмотря на начало прямых переговоров между РФ и Украиной. Об этом заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

«Делегации только начали разговор, и каждая сторона будет предлагать свой путь решения проблемы. А проблема тяжёлая. Однако у России позиция крайне сильная по сравнению с Украиной и тех, кто пытается прятаться за её спиной, прежде всего, Германии и Франции. Да и американцы тоже продолжают использовать украинский фактор против нас. Но обратите внимание, что ничего не останавливается – наступление российских военных продолжается», — подчеркнул специалист в беседе с «Радио 1».

Кот уточнил, что у российских военных есть технические, человеческие и стратегические возможности. По его словам, в настоящее время ситуация складывается непростая. ВС РФ раскрывают систему логистики и оборонных ресурсов Украины, особенно в ДНР. По словам политолога, российские военные продвигаются к освобождённым территориям вдоль границы республики. Эксперт выразил мнение, что подобная ситуация будет складываться в Запорожской, Херсонской и Луганской областях. Тем не менее наступление ВС России должно продолжаться, несмотря на переговоры, добавил Кот.

«Мы не говорим сейчас: давайте остановим войну, а потом будем разговаривать. Нет, мы говорим: давайте разговаривать, а потом посмотрим. Война будет пока продолжаться, потому что у нас есть для этого возможность. Ведь что фактически хочет от нас Запад? Они хотят, чтобы мы остановились и перестали стрелять, прекрасно понимая нашу силу по сравнению с Украиной», – подытожил специалист.
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Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые длились около двух часов. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, обсуждалась возможность крупного обмена пленными по формуле «1000 на 1000», а также представлены предложения сторон по возможному перемирию. Украинская делегация выразила инициативу о проведении встречи на высшем уровне, и российская сторона приняла предложение к сведению. В МИД РФ отметили, что Киев постоянно менял свою позицию на переговорах в Стамбуле.

Дарья Нарыкова
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