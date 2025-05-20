Политолог объяснил продолжение наступления ВС РФ в зоне СВО во время переговоров

Кот уточнил, что у российских военных есть технические, человеческие и стратегические возможности. По его словам, в настоящее время ситуация складывается непростая. ВС РФ раскрывают систему логистики и оборонных ресурсов Украины, особенно в ДНР. По словам политолога, российские военные продвигаются к освобождённым территориям вдоль границы республики. Эксперт выразил мнение, что подобная ситуация будет складываться в Запорожской, Херсонской и Луганской областях. Тем не менее наступление ВС России должно продолжаться, несмотря на переговоры, добавил Кот.