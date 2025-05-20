«Иллюзия»: Психолог объяснил, почему психотерапию нельзя заменить ретритом

В условиях современной жизни с её бесконечным потоком обязанностей — работой, семьёй, кредитами — многие ищут спасения в ретритах. Как отмечает психолог высшей категории Сергей Лунюшин, эти кратковременные выезды на природу действительно помогают снять напряжение, но не решают глубинных проблем.

«Группы бывают разные по численности — от семи и 50 человек. Люди практикуют медитацию, работают с эмоциями, проводят ориентированные упражнения. Но смысл в чём? Человек попадает в другую среду, он психологически отвлекается от тех проблем, которые существуют у него в реальной жизни. Он отдыхает от них, тем самым наполняясь положительными эмоциями, тем более за счёт групповых упражнений», — рассказал эксперт в разговоре с RuNews24.ru.

Однако здесь кроется серьёзная ловушка. Это не психотерапия, предупреждает Лунюшин. В отличие от настоящей работы над собой, ретрит не меняет привычек и убеждений. Напряжение, временно снятое в лесу, постепенно возвращается, создавая порочный круг зависимости. Многие, по словам психолога, начинают жить от ретрита к ретриту, тратя значительные средства и ещё больше отдаляясь от решения реальных проблем. Они утешают себя мыслью, что работают над собой, но это иллюзия, отмечает специалист.

Эксперт подчёркивает: для настоящих изменений нужна кропотливая работа над привычками и мировоззрением. Хотя ретриты могут быть полезны как временная мера, истинная гармония достигается только через глубокую внутреннюю трансформацию, а не бегство от реальности.