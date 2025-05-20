За шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Украины можно было бы сделать процветающую страну, однако сегодня это государство с разрушенной экономикой и разрушенными судьбами граждан. Такой итог «правления» Зеленского обозначил в беседе с Life.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Итогов спустя шесть лет Зеленского можно много подводить. Первый и главный итог — это война, которая с его приходом идёт уже более трёх лет. Это сотни тысяч погибших, разрушенная экономика, трагедия. Так что итог, мне кажется, очевиден совершенно. Николай Азаров Бывший премьер-министр Украины

По мнению Азарова, за эти шесть лет из Украины можно было бы сделать более процветающую страну, сильную державу. И Зеленский пришёл к власти с лозунгами о мире, о том, что люди не будут плакать, а будут радоваться жизни. Но в итоге он принёс Украине трагедию.

«Я думаю, что ничего, кроме войны, он не принёс за эти годы», — заключил политик.