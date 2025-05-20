Обещал, что украинцы не будут плакать, но принёс горе: Николай Азаров для Life.ru подвёл итоги 6 лет правления Зеленского
Азаров: Итоги 6 лет правления Зеленского — трагедия Украины и сотни тысяч жертв
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
За шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Украины можно было бы сделать процветающую страну, однако сегодня это государство с разрушенной экономикой и разрушенными судьбами граждан. Такой итог «правления» Зеленского обозначил в беседе с Life.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Итогов спустя шесть лет Зеленского можно много подводить. Первый и главный итог — это война, которая с его приходом идёт уже более трёх лет. Это сотни тысяч погибших, разрушенная экономика, трагедия. Так что итог, мне кажется, очевиден совершенно.
По мнению Азарова, за эти шесть лет из Украины можно было бы сделать более процветающую страну, сильную державу. И Зеленский пришёл к власти с лозунгами о мире, о том, что люди не будут плакать, а будут радоваться жизни. Но в итоге он принёс Украине трагедию.
«Я думаю, что ничего, кроме войны, он не принёс за эти годы», — заключил политик.
Напомним, 20 мая 2019 года Зеленский вступил в должность президента Украины. Во время инаугурационной речи он обещал, что украинцы больше не будут плакать, что боевые действия в Донбассе прекратятся, а киевские власти сядут за стол переговоров. Но на самом деле его приход к власти обернулся трагедией. Такой контраст даже побудил неизвестных авторов сделать к шестилетию «правления» Зеленского ролик, в котором судьбы простых украинцев действительно изменились, но не так, как они представляли.