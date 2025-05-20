Как минимум половина населения Румынии сильно разочарована победой проевропейского кандидата на президентских выборах Никушора Дана. Об этом «Постньюс» рассказал приднестровский дипломат, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

«Избиратели, конечно, чувствуют себя обманутыми. Они наблюдали массированное зарубежное вмешательство в выборы и знают о случаях фальсификаций, но сделать ничего не могут», — сказал он.

Несмотря на «глубокий шок» среди избирателей, протестные настроения в Румынии пока не достигли критической массы. Эксперт подчеркнул, что эмиграция, в основном молодёжи, вызвана разочарованием в отсутствии прогресса. При этом, массового переезда в Россию ожидать не стоит, так как исторически румыны предпочитают США и страны Евросоюза. Хотя в обществе наблюдается некоторый рост интереса к России.

Дипломат иронично заметил, что даже если часть недовольных румын решит переехать в РФ, это не повлияет на количество вампиров, поскольку «местные» вампиры бдительно охраняют свою территорию.