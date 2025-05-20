«Вампиров больше не станет»: Дипломат высказался о ситуации с румынами, ищущими убежища в РФ
Дипломат Шорников: Миграция из Румынии не приведёт к росту числа вампиров в РФ
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Как минимум половина населения Румынии сильно разочарована победой проевропейского кандидата на президентских выборах Никушора Дана. Об этом «Постньюс» рассказал приднестровский дипломат, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
«Избиратели, конечно, чувствуют себя обманутыми. Они наблюдали массированное зарубежное вмешательство в выборы и знают о случаях фальсификаций, но сделать ничего не могут», — сказал он.
Несмотря на «глубокий шок» среди избирателей, протестные настроения в Румынии пока не достигли критической массы. Эксперт подчеркнул, что эмиграция, в основном молодёжи, вызвана разочарованием в отсутствии прогресса. При этом, массового переезда в Россию ожидать не стоит, так как исторически румыны предпочитают США и страны Евросоюза. Хотя в обществе наблюдается некоторый рост интереса к России.
Дипломат иронично заметил, что даже если часть недовольных румын решит переехать в РФ, это не повлияет на количество вампиров, поскольку «местные» вампиры бдительно охраняют свою территорию.
Напомним, ранее в Румынии завершился второй тур президентских выборов. По его итогам преимущество оказалось на стороне независимого кандидата и действующего мэра Бухареста Никушора Дана, получившего 53,60% голосов. Его главный оппонент Джордже Симион получил 46,40%.