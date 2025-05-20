«Собирал воду и пил мочу»: Российский боец рассказал, как продержался 29 дней под танком

Военнослужащий Армии России Рамазан Закарьяев с позывным Казбек, почти месяц прятавшийся под подбитым танком на Харьковском направлении от французских наёмников ВСУ, продержался всё это время практически без еды. Как вспоминает боец, из-за непрерывных обстрелов противника, к нему не могли подобраться.

Военный ВС РФ с позывным Казбек почти месяц пролежал под танком на фронте. Видео © Telegram / RT на русском

«Я знал, что из-за обстрелов ко мне никто подобраться не может. Выбрал момент, когда дронов не было, вышел. Пошёл к своим. Меня начал преследовать дрон. Когда увидел Бека, был счастлив. Они меня спасли», — приводит RT слова военного.

Казбек добавил, что еды и воды у него было только на два дня. Чтобы не умереть от жажды, он был вынужден собирать дождевую воду и пить свою же мочу. Закарьяев пояснил, что наёмники Вооружённых сил Украины (ВСУ) постоянно обстреливали опорный пункт, который он удерживал. Из-за этого военный не мог эвакуироваться.