«Собирал воду и пил мочу»: Российский боец рассказал, как продержался 29 дней под танком
RT: Военный ВС РФ Закарьяев месяц выживал под подбитым танком без воды и еды
Военный РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Военнослужащий Армии России Рамазан Закарьяев с позывным Казбек, почти месяц прятавшийся под подбитым танком на Харьковском направлении от французских наёмников ВСУ, продержался всё это время практически без еды. Как вспоминает боец, из-за непрерывных обстрелов противника, к нему не могли подобраться.
Военный ВС РФ с позывным Казбек почти месяц пролежал под танком на фронте. Видео © Telegram / RT на русском
«Я знал, что из-за обстрелов ко мне никто подобраться не может. Выбрал момент, когда дронов не было, вышел. Пошёл к своим. Меня начал преследовать дрон. Когда увидел Бека, был счастлив. Они меня спасли», — приводит RT слова военного.
Казбек добавил, что еды и воды у него было только на два дня. Чтобы не умереть от жажды, он был вынужден собирать дождевую воду и пить свою же мочу. Закарьяев пояснил, что наёмники Вооружённых сил Украины (ВСУ) постоянно обстреливали опорный пункт, который он удерживал. Из-за этого военный не мог эвакуироваться.
А ранее Life.ru писал, что российский боец три дня скрывался у опорника ВСУ в пяти метрах от противника. Военный скрытно корректировал огонь ВС РФ. По его словам, это позволило ослабить оборону украинской армии на подступах к населённому пункту и обеспечить продвижение российской пехоты.