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Регион
20 мая, 12:05

Дочь победительницы конкурса «Миссис пышные формы» чуть не пострадала от акулы

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kamenolga

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kamenolga

Шестилетняя дочь победительницы конкурса «Миссис пышные формы» Ольги Каменской едва не пострадала от акулы. Мама отдыхала вместе с ребёнком на мелководье в американском Майами. Вдруг на пляже все начали кричать и прибежали спасатели. Как оказалось, у берега начала кружить акула. Каменская рассказала об этой истории в соцсетях.

Дочка «Миссис пышные формы» едва не пострадала от акулы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kamenolga

По словам модели, её дочь Эмма в этот момент играла в воде на пляже. Когда отдыхающие увидели акулу, пляж охватила паника, люди спешно покидали воду, а маленькую девочку в толпе было не разглядеть. Каменская сначала начала переживать, но потом увидела свою дочку на берегу и успокоилась.

Ранее участницу конкурса «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер нашли мёртвой в её квартире. Родственники не раскрывали подробностей произошедшего. Позже стало известно, что Маурер была избита до смерти. В убийстве подозревают 39-летнего хирурга-офтальмолога Алексея Паштаева, с которым она жила.

Акула едва не откусила ногу мужчине на мелководье у берегов Австралии
Акула едва не откусила ногу мужчине на мелководье у берегов Австралии
Полина Никифорова
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