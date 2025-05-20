Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в своём личном блоге новый образ главы киевского режима Владимира Зеленского. Бывший комик опубликовал в соцсеть кадр, на котором с умным видом сидит в очках за рабочим столом и смотрит телефон, якобы решая дипломатические вопросы.

Между тем депутат Рады Дмитрук назвал заботу о популярности главной ошибкой Зеленского. По его словам, глава киевского режима совершил непростительную ошибку: он стал чрезмерно беспокоиться о собственной популярности, а не выступать в защиту национальных интересов.