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20 мая, 12:10

«Образ в моде»: На Западе высмеяли попытку Зеленского подражать «задумчивому диктатору»

Журналист Боуз посмеялся над новым образом Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © X / BowesChay

Владимир Зеленский. Обложка © X / BowesChay

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в своём личном блоге новый образ главы киевского режима Владимира Зеленского. Бывший комик опубликовал в соцсеть кадр, на котором с умным видом сидит в очках за рабочим столом и смотрит телефон, якобы решая дипломатические вопросы.

«Образ «задумчивого диктатора» в Киеве в моде», отметил журналист в соцсети X.

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Между тем депутат Рады Дмитрук назвал заботу о популярности главной ошибкой Зеленского. По его словам, глава киевского режима совершил непростительную ошибку: он стал чрезмерно беспокоиться о собственной популярности, а не выступать в защиту национальных интересов.

Алиса Хуссаин
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