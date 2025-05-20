«Не может скрыть эмоций»: Психотерапевт оценил выражение лица Мелони на встрече с Макроном

«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелани очень подвижная психика. Мы не можем понять, это у неё врожденное, это у неё под воздействием веществ запрещённых. Тем не менее она не может скрыть свои эмоции, как это делают опытные переговорщики, руководители, дипломаты и опытные бизнесмены. У неё всё на лице», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru.