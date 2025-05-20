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20 мая, 12:26

«Не может скрыть эмоций»: Психотерапевт оценил выражение лица Мелони на встрече с Макроном

Психотерапевт Панкратов: Мелони не смогла скрыть презрения на встрече с Макроном

Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС / AP / Luca Bruno

Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС / AP / Luca Bruno

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстрирует необычную для политика эмоциональную открытость, что вызывает вопросы у специалистов. Врач-психотерапевт Руслан Панкратов, анализируя её совместные фотографии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отмечает явные признаки презрения в её мимике.

«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелани очень подвижная психика. Мы не можем понять, это у неё врожденное, это у неё под воздействием веществ запрещённых. Тем не менее она не может скрыть свои эмоции, как это делают опытные переговорщики, руководители, дипломаты и опытные бизнесмены. У неё всё на лице», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru.

Панкратов дополнил, что Мелони не пытается работать со своими эмоциями и не учится ими управлять. По его словам, она вообще не стремится исправить данную ситуацию.

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Ранее в британской прессе заявили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается сгладить острые углы в отношениях Франции и Италии. Лёд между Мелони и Макроном возник, когда премьер-министра Италии вытеснили из круга лидеров ЕС, отвечающих за политику по Украине.

Юрий Лысенко
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