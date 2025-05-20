Ответ «Бабе-Яге»: В РФ создали новый дрон-бомбардировщик для борьбы с пехотой и техникой

В России стартовало серийное производство дронов-бомбардировщиков «Голубь». Ключевой особенностью БПЛА является его револьверная система подачи боеприпасов, пишет газета «Известия» со ссылкой на разработчиков аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

Авторы материала отметили, что фронтовой квадрокоптер может нести до 3,5 килограммов боеприпасов. Устройство предназначено для уничтожения небронированной техники, а также для ликвидации личного состава противника. Разработчики уточнили, что в стандартной комплектации дрон оснащается барабаном на 12 выстрелов ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный). По информации газеты, при необходимости указанный модуль можно заменить на держатель для одной 82-миллиметровой миномётной мины.

Авторы статьи добавили, что дальность полёта «Голубя» достигает 10 км, высота — до 500 метров, а время в воздухе — до 30 минут при скорости до 60 км/ч. Кроме того, новый аппарат оборудован поворотной камерой для пилотирования и точного сброса боеприпасов. Также дрон имеет тепловизор для ночных операций. «Голубь» управляется оператором и защищён от радиоэлектронных помех за счёт собственной системы связи «Позёмка».

«Дроны со сбросом боеприпасов активно применяются с начала СВО. Однако «Голубь» отличается от аналогов: он, как классический бомбардировщик, несёт боевую часть внутри корпуса, а не на внешней подвеске», — указано в статье.