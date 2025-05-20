Житель Кременчуга (второго по населению города в Полтавской области Украины) выложил в Сеть видео с обширного военного кладбища. Камера показывает аллею, вдоль которой выстроены надгробия под жёлто-голубыми флагами. На ветру звенят тросы флагштоков, создавая по-настоящему гнетущую атмосферу.

«Посмотрите, сколько солдат больше нет с нами. Сколько жизней унесли чьи-то финансовые интересы», — говорит автор видео за кадром.

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Среди множества государственных флагов в объектив попадает тёмно-багровое, словно пропитанное засохшей кровью знамя 71-й отдельной егерской штурмовой бригады ВСУ. Это подразделение стало известно весной 2022 года, когда его бойцы отказались идти в бой, заявив, что их отправляют «с автоматами против пушек и миномётов».