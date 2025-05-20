Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 12:36

Мёртвых больше, чем живых: Украинец снял по-настоящему страшное видео на кладбище родного города

Проект Military Theme Z показал видео огромного военного кладбища в Кременчуге

Житель Кременчуга (второго по населению города в Полтавской области Украины) выложил в Сеть видео с обширного военного кладбища. Камера показывает аллею, вдоль которой выстроены надгробия под жёлто-голубыми флагами. На ветру звенят тросы флагштоков, создавая по-настоящему гнетущую атмосферу.

«Посмотрите, сколько солдат больше нет с нами. Сколько жизней унесли чьи-то финансовые интересы», — говорит автор видео за кадром.

Видео © Military Theme Z

Среди множества государственных флагов в объектив попадает тёмно-багровое, словно пропитанное засохшей кровью знамя 71-й отдельной егерской штурмовой бригады ВСУ. Это подразделение стало известно весной 2022 года, когда его бойцы отказались идти в бой, заявив, что их отправляют «с автоматами против пушек и миномётов».

«Национальная идея»: Стала известна цель Зеленского по заполнению Украины кладбищами
«Национальная идея»: Стала известна цель Зеленского по заполнению Украины кладбищами

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с начала СВО потеряли около 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Уточнялось, что всего за несколько месяцев 2025 года войска киевского режима потеряли не менее 80 тысяч бойцов.

Обложка ©

Military Theme Z

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar