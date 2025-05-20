Мёртвых больше, чем живых: Украинец снял по-настоящему страшное видео на кладбище родного города
Проект Military Theme Z показал видео огромного военного кладбища в Кременчуге
Житель Кременчуга (второго по населению города в Полтавской области Украины) выложил в Сеть видео с обширного военного кладбища. Камера показывает аллею, вдоль которой выстроены надгробия под жёлто-голубыми флагами. На ветру звенят тросы флагштоков, создавая по-настоящему гнетущую атмосферу.
«Посмотрите, сколько солдат больше нет с нами. Сколько жизней унесли чьи-то финансовые интересы», — говорит автор видео за кадром.
Видео © Military Theme Z
Среди множества государственных флагов в объектив попадает тёмно-багровое, словно пропитанное засохшей кровью знамя 71-й отдельной егерской штурмовой бригады ВСУ. Это подразделение стало известно весной 2022 года, когда его бойцы отказались идти в бой, заявив, что их отправляют «с автоматами против пушек и миномётов».
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с начала СВО потеряли около 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Уточнялось, что всего за несколько месяцев 2025 года войска киевского режима потеряли не менее 80 тысяч бойцов.
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