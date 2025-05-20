Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:02

Плётка и картина с Путиным: Интересный набор вещей нашли у задержанного начальника ГАИ

Ural Mash: При обысках у челябинского экс-начальника ГАИ нашли плётку и корону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serko1982

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serko1982

Во время обыска квартиры задержанного экс-начальника челябинского ГАИ Александра Гайде нашли массу интересных вещей. Например, картину, где его прифотошопили рядом с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также плётку и корону. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

При обысках у начальника ГАИ нашли плётку, корону и картину с Путиным. Фото © Telegram/ Ural Mash

При обысках у начальника ГАИ нашли плётку, корону и картину с Путиным. Фото © Telegram/ Ural Mash

Кроме того, в квартире обнаружили наручные часики стоимостью почти 600 тысяч рублей. Напомним, что по делу задержаны два фигуранта — Гайде и бизнесмен Ромик Варданян. По версии следствия, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий и получении неправомерной выгоды. Предпринимателю же инкриминируют дачу взятки.

Гособвинение запросило 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова
Гособвинение запросило 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar