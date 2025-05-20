Плётка и картина с Путиным: Интересный набор вещей нашли у задержанного начальника ГАИ

Во время обыска квартиры задержанного экс-начальника челябинского ГАИ Александра Гайде нашли массу интересных вещей. Например, картину, где его прифотошопили рядом с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также плётку и корону. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash .

При обысках у начальника ГАИ нашли плётку, корону и картину с Путиным. Фото © Telegram/ Ural Mash

Кроме того, в квартире обнаружили наручные часики стоимостью почти 600 тысяч рублей. Напомним, что по делу задержаны два фигуранта — Гайде и бизнесмен Ромик Варданян. По версии следствия, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий и получении неправомерной выгоды. Предпринимателю же инкриминируют дачу взятки.