Плётка и картина с Путиным: Интересный набор вещей нашли у задержанного начальника ГАИ
Ural Mash: При обысках у челябинского экс-начальника ГАИ нашли плётку и корону
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Во время обыска квартиры задержанного экс-начальника челябинского ГАИ Александра Гайде нашли массу интересных вещей. Например, картину, где его прифотошопили рядом с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также плётку и корону. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
При обысках у начальника ГАИ нашли плётку, корону и картину с Путиным. Фото © Telegram/ Ural Mash
Кроме того, в квартире обнаружили наручные часики стоимостью почти 600 тысяч рублей. Напомним, что по делу задержаны два фигуранта — Гайде и бизнесмен Ромик Варданян. По версии следствия, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий и получении неправомерной выгоды. Предпринимателю же инкриминируют дачу взятки.