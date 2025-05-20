Алтарник храма из Одинцово чуть не задушил дочь на разборках с бывшей женой
SHOT: Послушник храма едва не задушил дочь, пытаясь выкрасть её у экс-супруги
В подмосковном Одинцово послушник храма чуть не задушил свою 14-летнюю дочь, когда пытался выкрасть её у бывшей супруги. На помощь девочке и женщине прибежали соседи.
Мать школьницы Лала рассказала телеграм-каналу SHOT, что инцидент произошёл в прошлую пятницу на улице Никольской. Россиянка вместе с дочерью шла возле подъезда, где их уже поджидали. Как только послушник храма Андрей увидел родных, то сразу выбежал из машины. Мужчина прыснул перцовкой в лицо Лалы, а затем попытался затащить дочь в машину.
Кадры нападения. Видео © SHOT
Школьница стала кричать и просить о помощи после того, как отец перекрыл ей кислород. В машине также сидели приятели Андрея, а на заднем сиденье лежал пистолет. На помощь девочке и её маме прибежали соседи. Они вызвали скорую и полицию. Андрей сразу покинул место преступления.
Послушник храма. Фото © SHOT
Лала после случившегося написала заявление в полицию. В травмпункте у школьницы зафиксировали ушибы на теле и мягких тканей шеи, а также ссадины. У женщины обнаружили ожог сетчатки глаз. Пострадавшие собираются писать заявление в СК.
Ушибы школьницы. Фото © SHOT
Отмечается, что мужчина является послушником одного из храмов Москвы. С Лалой развёлся после десяти лет брака. Как рассказала женщина, супруг постоянно её бил и издевался, между ними продолжается раздел имущества, приставы требуют с Андрея 6,5 млн рублей.
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Life.ru