Алтарник храма из Одинцово чуть не задушил дочь на разборках с бывшей женой

В подмосковном Одинцово послушник храма чуть не задушил свою 14-летнюю дочь, когда пытался выкрасть её у бывшей супруги. На помощь девочке и женщине прибежали соседи.

Мать школьницы Лала рассказала телеграм-каналу SHOT, что инцидент произошёл в прошлую пятницу на улице Никольской. Россиянка вместе с дочерью шла возле подъезда, где их уже поджидали. Как только послушник храма Андрей увидел родных, то сразу выбежал из машины. Мужчина прыснул перцовкой в лицо Лалы, а затем попытался затащить дочь в машину.

Кадры нападения. Видео © SHOT

Школьница стала кричать и просить о помощи после того, как отец перекрыл ей кислород. В машине также сидели приятели Андрея, а на заднем сиденье лежал пистолет. На помощь девочке и её маме прибежали соседи. Они вызвали скорую и полицию. Андрей сразу покинул место преступления.

Послушник храма. Фото © SHOT

Лала после случившегося написала заявление в полицию. В травмпункте у школьницы зафиксировали ушибы на теле и мягких тканей шеи, а также ссадины. У женщины обнаружили ожог сетчатки глаз. Пострадавшие собираются писать заявление в СК.

Ушибы школьницы. Фото © SHOT

Отмечается, что мужчина является послушником одного из храмов Москвы. С Лалой развёлся после десяти лет брака. Как рассказала женщина, супруг постоянно её бил и издевался, между ними продолжается раздел имущества, приставы требуют с Андрея 6,5 млн рублей.