Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:36

Алтарник храма из Одинцово чуть не задушил дочь на разборках с бывшей женой

SHOT: Послушник храма едва не задушил дочь, пытаясь выкрасть её у экс-супруги

В подмосковном Одинцово послушник храма чуть не задушил свою 14-летнюю дочь, когда пытался выкрасть её у бывшей супруги. На помощь девочке и женщине прибежали соседи.

Мать школьницы Лала рассказала телеграм-каналу SHOT, что инцидент произошёл в прошлую пятницу на улице Никольской. Россиянка вместе с дочерью шла возле подъезда, где их уже поджидали. Как только послушник храма Андрей увидел родных, то сразу выбежал из машины. Мужчина прыснул перцовкой в лицо Лалы, а затем попытался затащить дочь в машину.

Кадры нападения. Видео © SHOT

Школьница стала кричать и просить о помощи после того, как отец перекрыл ей кислород. В машине также сидели приятели Андрея, а на заднем сиденье лежал пистолет. На помощь девочке и её маме прибежали соседи. Они вызвали скорую и полицию. Андрей сразу покинул место преступления.

Послушник храма. Фото © SHOT

Послушник храма. Фото © SHOT

Лала после случившегося написала заявление в полицию. В травмпункте у школьницы зафиксировали ушибы на теле и мягких тканей шеи, а также ссадины. У женщины обнаружили ожог сетчатки глаз. Пострадавшие собираются писать заявление в СК.

Ушибы школьницы. Фото © SHOT

Ушибы школьницы. Фото © SHOT

Отмечается, что мужчина является послушником одного из храмов Москвы. С Лалой развёлся после десяти лет брака. Как рассказала женщина, супруг постоянно её бил и издевался, между ними продолжается раздел имущества, приставы требуют с Андрея 6,5 млн рублей.

В Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего ребёнка в квартире
В Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего ребёнка в квартире

Ранее сообщалось, что в Липецкой области мать заставила своего ребёнка ножом зарезать собаку. Шокирующие кадры женщина опубликовала в Сеть, однако вскоре их удалила.

Обложка ©

Life.ru

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar