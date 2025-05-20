ВС РФ разгромили украинский цех по производству БПЛА и аэродром
МО: ВС РФ нанесли поражение аэродрому ВСУ и цеху по производству дронов
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Бойцы Российской Армии за сутки нанесли поражение украинскому цеху по производству БПЛА и инфраструктуре военных аэродромов. Также удалось поразить пункты временной дислокации украинских наёмников с 147 районах. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России.
«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — указали в министерстве.
Ранее в России стартовало серийное производство дронов-бомбардировщиков «Голубь». Ключевой особенностью БПЛА является его револьверная система подачи боеприпасов. Авторы материала отметили, что фронтовой квадрокоптер может нести до 3,5 килограммов боеприпасов.