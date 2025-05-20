Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:11

ВС РФ разгромили украинский цех по производству БПЛА и аэродром

МО: ВС РФ нанесли поражение аэродрому ВСУ и цеху по производству дронов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Бойцы Российской Армии за сутки нанесли поражение украинскому цеху по производству БПЛА и инфраструктуре военных аэродромов. Также удалось поразить пункты временной дислокации украинских наёмников с 147 районах. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — указали в министерстве.

Российские бойцы поразили пункты дислокации и фронтовые позиции ВСУ в ряде регионов Украины
Российские бойцы поразили пункты дислокации и фронтовые позиции ВСУ в ряде регионов Украины

Ранее в России стартовало серийное производство дронов-бомбардировщиков «Голубь». Ключевой особенностью БПЛА является его револьверная система подачи боеприпасов. Авторы материала отметили, что фронтовой квадрокоптер может нести до 3,5 килограммов боеприпасов.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar