В Совфеде раскритиковали идею ввести экзамен по семьеведению перед ЕГЭ
Сенатор Гибатдинов: В школах России не нужны экзамены по прикладным дисциплинам
Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry
Введение предварительных экзаменов по прикладным предметам, таким как семьеведение и труд, перед ЕГЭ в школах не требуется. С таким мнением выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
В беседе с «Постньюс» он выразил мнение, что предлагаемые меры не стимулируют прогресс в образовании, а лишь увеличивают стресс для учащихся. Подчеркнув важность таких дисциплин, как семьеведение и труд, для социальной адаптации, сенатор усомнился в необходимости обязательной аттестации по ним. Кроме того, Гибатдинов отметил, что система ЕГЭ, являющаяся отголоском упразднённой Болонской системы, требует критического пересмотра.
Клинический психолог Владислав Раабе, в свою очередь, считает, что перегружать школьников дополнительными занятиями нецелесообразно. Он пояснил, что это может вызвать стресс, проблемы с поведением и потерю интереса к учёбе, поскольку ресурсы подростков ограничены. Раабе уверен, что школьной программы достаточно для освоения предметов.
Ранее Life.ru сообщал, что в СПЧ предложили внедрить в школах переводные экзамены. Это, как считает глава ведомства, позволит наиболее точно и прозрачно фиксировать, насколько успешно ученики усвоили пройденный материал.