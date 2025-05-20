В Совфеде раскритиковали идею ввести экзамен по семьеведению перед ЕГЭ

Введение предварительных экзаменов по прикладным предметам, таким как семьеведение и труд, перед ЕГЭ в школах не требуется. С таким мнением выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

В беседе с «Постньюс» он выразил мнение, что предлагаемые меры не стимулируют прогресс в образовании, а лишь увеличивают стресс для учащихся. Подчеркнув важность таких дисциплин, как семьеведение и труд, для социальной адаптации, сенатор усомнился в необходимости обязательной аттестации по ним. Кроме того, Гибатдинов отметил, что система ЕГЭ, являющаяся отголоском упразднённой Болонской системы, требует критического пересмотра.

Клинический психолог Владислав Раабе, в свою очередь, считает, что перегружать школьников дополнительными занятиями нецелесообразно. Он пояснил, что это может вызвать стресс, проблемы с поведением и потерю интереса к учёбе, поскольку ресурсы подростков ограничены. Раабе уверен, что школьной программы достаточно для освоения предметов.