Террористы-смертники напали на российских военных у авиабазы «Хмеймим»

Сирийские боевики начали стрелять в солдат из России в окрестностях авиабазы Хмеймим. Нашим бойцам удалось отбить атаку, трёх нападающих получилось ликвидировать. Об этом сообщает арабское издание NAYA.

«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — указано в публикации.

Тем временем телеграм-канал Mash сообщает, что атаку на позиции российских военнослужащих осуществила группа террористов-смертников. По информации источника, бойцы ВС РФ оперативно нейтрализовали трёх нападавших, однако данные о ликвидации четвёртого боевика пока уточняются.