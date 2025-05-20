Террористы-смертники напали на российских военных у авиабазы «Хмеймим»
Сирийские боевики начали перестрелку с российскими военными у авиабазы Хмеймим
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD
Сирийские боевики начали стрелять в солдат из России в окрестностях авиабазы Хмеймим. Нашим бойцам удалось отбить атаку, трёх нападающих получилось ликвидировать. Об этом сообщает арабское издание NAYA.
«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — указано в публикации.
Тем временем телеграм-канал Mash сообщает, что атаку на позиции российских военнослужащих осуществила группа террористов-смертников. По информации источника, бойцы ВС РФ оперативно нейтрализовали трёх нападавших, однако данные о ликвидации четвёртого боевика пока уточняются.
Ранее в Сирии правительственные войска вступили в бой с курдскими бойцами из «Сирийских демократических сил» (СДС) в районе платины Тишрин. В результате ожесточённых боев сирийские правительственные войска выбили курдские отряды из двух ранее занимаемых ими опорных пунктов.