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Регион
20 мая, 13:58

Террористы-смертники напали на российских военных у авиабазы «Хмеймим»

Сирийские боевики начали перестрелку с российскими военными у авиабазы Хмеймим

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Сирийские боевики начали стрелять в солдат из России в окрестностях авиабазы Хмеймим. Нашим бойцам удалось отбить атаку, трёх нападающих получилось ликвидировать. Об этом сообщает арабское издание NAYA.

«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — указано в публикации.

Тем временем телеграм-канал Mash сообщает, что атаку на позиции российских военнослужащих осуществила группа террористов-смертников. По информации источника, бойцы ВС РФ оперативно нейтрализовали трёх нападавших, однако данные о ликвидации четвёртого боевика пока уточняются.

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Ранее в Сирии правительственные войска вступили в бой с курдскими бойцами из «Сирийских демократических сил» (СДС) в районе платины Тишрин. В результате ожесточённых боев сирийские правительственные войска выбили курдские отряды из двух ранее занимаемых ими опорных пунктов.

Полина Никифорова
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