В Госдуме предложили дополнительно проверять знания школьников по трём предметам

В российских школах могут появиться дополнительные проверочные работы по ключевым жизненным дисциплинам перед выдачей аттестатов. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, подчеркнув важность практических знаний для будущего детей.

«У нас есть предметы, которые нам важны с точки зрения развития ребёнка. Это всё, чему нас учат, с формулами, теоремами, экзамены, которые дети сдают при поступлении в институт. Это для их будущего», — объяснила она в разговоре с 360.ru.

При этом, отметила парламентарий, наряду с фундаментальными науками, необходимыми для поступления в вузы, существуют предметы, имеющие непосредственное значение для повседневной жизни. Речь идёт о семьеведении, труде и основах безопасности — тех дисциплинах, которые пригодятся выпускникам сразу после школы.

Депутат выразила убеждение, что введение итоговых испытаний по этим предметам повысит ответственность учащихся. Когда школьники знают, что их ждёт проверка знаний, они относятся к изучению материала более серьёзно, добавила она. При этом Буцкая уточнила, что пока это её личная позиция, а не разработанный законопроект.

Инициатива предполагает создание системы оценивания, аналогичной существующим экзаменам, но адаптированной под специфику практических дисциплин. Важно, чтобы дети осваивали не только теоретические знания, но и навыки, необходимые для взрослой жизни, считает депутат.

В настоящее время данный вопрос не обсуждался на уровне Министерства просвещения. Однако, по мнению Буцкой, введение такой практики могло бы способствовать более гармоничному развитию школьников и их подготовке к самостоятельной жизни.