Белоусов заслушал доклады офицеров группировки войск «Центр»
Глава Минобороны Белоусов посетил командный пункт группировки «Центр»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл инспекцию группировки войск «Центр», оценив её боевую готовность и эффективность. Соответсвующее кадры опубликовало российское оборонное ведомство.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны РФ
На командном пункте группировки он заслушал доклады офицеров штаба и командующего Центральным военным округом генерал-полковника Валерия Солодчука. Министру представили анализ текущей обстановки, после чего он обозначил приоритетные задачи. Особое внимание уделили инновационным беспилотным системам, созданным с учётом опыта СВО и рекомендаций бойцов. Эти дроны успешно применяются для выполнения задач на передовой.
Белоусов также посетил пункты управления соединений, где командиры бригад доложили об особенностях действий противника.
В завершение визита министр выразил благодарность командованию за выдающиеся результаты и лично вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся мужеством и героизмом в бою.
Российские бойцы успешно выполняют поставленные задачи в зоне СВО. Ранее стало известно, что военные освободили населённый пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять село под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Центр».
Telegram / Минобороны РФ