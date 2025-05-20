Белоусов заслушал доклады офицеров группировки войск «Центр»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл инспекцию группировки войск «Центр», оценив её боевую готовность и эффективность. Соответсвующее кадры опубликовало российское оборонное ведомство.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны РФ

На командном пункте группировки он заслушал доклады офицеров штаба и командующего Центральным военным округом генерал-полковника Валерия Солодчука. Министру представили анализ текущей обстановки, после чего он обозначил приоритетные задачи. Особое внимание уделили инновационным беспилотным системам, созданным с учётом опыта СВО и рекомендаций бойцов. Эти дроны успешно применяются для выполнения задач на передовой.

Белоусов также посетил пункты управления соединений, где командиры бригад доложили об особенностях действий противника.

В завершение визита министр выразил благодарность командованию за выдающиеся результаты и лично вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся мужеством и героизмом в бою.