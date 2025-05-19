Белоусов: ВСУ несут существенные потери на Шахтёрском направлении
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ВСУ несут большие потери на Шахтёрском направлении. Об этом говорится в поздравительной телеграмме министра обороны России Андрея Белоусова по случаю освобождения села Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцами СВО.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь на Шахтёрском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс значительные потери», — приводит текст телеграммы пресс-служба Минобороны РФ.
По словам Белоусова, при освобождении семи населённых пунктов более 3800 российских военных получили государственные награды. Двое из них удостоены звания Героя России.
Напомним, накануне стало известно об освобождении Богатыря. В Минобороны объяснили значимость этого события. Заслуга принадлежит 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде.