Белоусов: ВСУ несут существенные потери на Шахтёрском направлении

ВСУ несут большие потери на Шахтёрском направлении. Об этом говорится в поздравительной телеграмме министра обороны России Андрея Белоусова по случаю освобождения села Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцами СВО.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь на Шахтёрском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс значительные потери», — приводит текст телеграммы пресс-служба Минобороны РФ.