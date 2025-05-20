Госдума утвердила процедуру начисления пенсий бывшим силовикам
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Госдума приняла закон, определяющий порядок выплаты пенсий для отставных сотрудников силовых ведомств и их родственников. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.
Законопроект касается пенсий для сотрудников силовых ведомств, включая военных, полицейских, пожарных, наркоконтроль, работников ФСИН, Росгвардии, а также судебных приставов и сотрудников органов принудительного исполнения.
Согласно новому закону, пенсионные органы смогут самостоятельно определять, как перечислять пенсии: через Федеральное казначейство или Сбербанк, ориентируясь на реквизиты, предоставленные пенсионером (счёт, вклад или карта). Помимо прочего, закон позволяет получать пенсию через Почту России, если пенсионер укажет это в своем заявлении и предпочтет такой способ доставки.
Ранее в Госдуме анонсировали увеличение выплат работающим и военным пенсионерам. Последние, в частности, смогут рассчитывать на увеличение выплат с 1 октября на 4,5%.