Риск, мастерство и буффонада: Критик оценил тройку победителей Евровидения-2025

Музыкальный критик Евгений Бабичев дал экспертную оценку итогам Евровидения-2025, особо отметив нестандартную победу австрийского участника JJ с композицией Wasted Love. По мнению эксперта, этот триумф стал показателем того, что на конкурсе можно побеждать, нарушая традиционные каноны.

«Как только появилась песня Wasted Love от JJ — я её сразу заприметил как самую необычную. Знаете, есть такой формат песен на Евровидении, когда слушаешь и понимаешь — это написали специально для конкурса. <...> Песня JJ сразу так не бросается в глаза. Более того, это определённый риск был. Потому что был шанс, что народ эту песню не поймёт и начнётся своеобразное отторжение», — объяснил он в разговоре с URA.ru.

Отдельно Бабичев прокомментировал выступление израильских участниц, сравнив их ситуацию с давлением, которое испытывали российские артисты в 2015-2016 годах. Эксперт считает, что им удалось показать настоящее мастерство, вопреки непростым обстоятельствам.

Что касается занявшего третье место Томми Кэша, критик считает этот результат справедливым. Собеседник агентства отметил, что стёбная композиция артиста была свежей на отборочном этапе, но к финалу потеряла эффект новизны. Для жанра сценической буффонады третья позиция — объективный максимум.

По мнению Бабичева, итоги конкурса доказали, что Евровидение остаётся площадкой для разных музыкальных экспериментов, где важны не только вокальные данные, но и смелость творческих решений.