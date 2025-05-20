Медведев: Россия взяла ответственность за благополучие соотечественников
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Россия взяла на себя ответственность за благополучие соотечественников. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о воссоединении с историческими территориями.
«В контексте специальной военной операции воссоединение нашей страны с Новороссией — это высшая форма согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, жителей исконно русских территорий», — сказал политик на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Успех мирного урегулирования, подчеркнул зампред Совбеза, измеряется не ресурсами и территориями, а качеством жизни людей там после конфликта.
Ранее в Кремле назвали вывод ВСУ из новых регионов РФ обязательным условием для мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в российской конституции как неотъемлемая часть страны.
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.
Референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о принятии новых регионов в состав страны и подписал соответствующие договоры.