Россия взяла на себя ответственность за благополучие соотечественников. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о воссоединении с историческими территориями.

«В контексте специальной военной операции воссоединение нашей страны с Новороссией — это высшая форма согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, жителей исконно русских территорий», — сказал политик на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Успех мирного урегулирования, подчеркнул зампред Совбеза, измеряется не ресурсами и территориями, а качеством жизни людей там после конфликта.

Ранее в Кремле назвали вывод ВСУ из новых регионов РФ обязательным условием для мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в российской конституции как неотъемлемая часть страны.

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.