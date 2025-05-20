«Иллюзия лёгких денег»: Эксперт объяснил, почему россияне задумываются о смене профессии

Россияне стремятся сменить профессию из-за инфляции и роста стоимости жизни. Об этом заявил профессор кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Александр Сытник.

Эксперт считает, что два указанных фактора делают текущие доходы недостаточными, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни. Именно поэтому россияне стремятся найти более высокооплачиваемую работу в других сферах. Кроме того, люди ищут другую профессию по причине «бума удалёнки». По словам Сытника, многие жители РФ становятся «жертвами» иллюзии «лёгких денег» из-за возросшего спроса на IT и маркетинг.

«Отсутствие карьерного роста в некоторых сферах является одной из причин, по которой россияне задумываются о смене профессии. Когда возможности для профессионального развития ограничены, люди начинают искать новые пути для самореализации», — подчеркнул эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Профессор отметил, что россияне живут в период инноваций. А это, в свою очередь, подразумевает постоянную изменчивость технологий работы и автоматизацию более рутинных профессий. Кроме того, изменились и сами люди. Например, зумеры склоны к более частой смене работы, чем миллениалы.

Сытник объяснил, что понимание указанных факторов поможет как работодателям, так и сотрудникам адаптироваться к новым карьерным реалиям и находить новые возможности для роста.