Москвичам осталось переждать одно похолодание до прихода лета, прогнозирует синоптик

Центральную Россию в ближайшие дни ждёт резкое потепление после кратковременного похолодания. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже в середине недели температура начнёт постепенно повышаться.

Во вторник ожидается прохладная погода с дневными показателями +11…16°C в Москве, а ночью столбики термометров опустятся до +5…10°C. В среду утром похолодает до +3…8°C, но днём температура поднимется до +14…19°C, хотя дожди продолжатся.

«Сегодня начинается похолодание. Правда, оно будет непродолжительным, но с пиком на вторник, в тылу циклона ожидаются дожди, ночью будет +5…10°C, днём всего лишь +11…16°C в Москве. В среду под утро распогодится, посвежеет до + 3…8 °C, днём из-за очередного циклона дожди возобновятся, температура воздуха поднимется до +14…19°C», — приводит слова метеоролога радио Sputnik.

К концу недели ситуация кардинально изменится. В четверг установится солнечная погода с температурой около +20°C, а в пятницу воздух прогреется до +23°C, что соответствует критериям метеорологического лета, когда среднесуточная температура устойчиво превышает +15°C.

Климатическое лето в Москве традиционно начинается около 26 мая, и в этом году оба лета — и климатическое, и метеорологическое — наступят одновременно, пояснил синоптик. Он также отметил, что уже 31 мая температура может достичь +30°C, а первые дни июня обещают быть по-настоящему летними. Несмотря на прохладный и неустойчивый май, летний сезон в центральном регионе страны начнётся точно в срок.